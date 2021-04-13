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В Британии сделали самый дорогой торт в мире

Модный дизайнер Дебби Вингхем из Великобритании, сделала самый дорогой торт в мире. Заказчиком лакомства стоимостью почти 50 миллионов фунтов стерлингов стала довольно богатая семья арабского происхождения, которая собиралась отметить день рождения и помолвку своей дочери. Торт, сделанный в виде подиума длиной 1,8 метров, весит 450 килограммов.

Торт за 75 миллионов долларов

Торт за 75 миллионов долларов

Торт за 75 миллионов долларов

Глазурь торта включает в себя 5,2 — каратный розовый бриллиант, 6,4 — каратный желтый бриллиант. Стоимость только этих 17 драгоценных камней, не считая 4 тысячи других, более мелких, умопомрачительная и составляет 30 миллионов фунтов стерлингов.

Торт за 75 миллионов долларов

На изготовление выпечки ушло 120 килограммов помадки и 60 килограммов шоколада.

Торт за 75 миллионов долларов

Работа такого масштаба заняла 1100 часов.

Торт за 75 миллионов долларов

13 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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