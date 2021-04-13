Внутри первого марсианского вертолета спрятали кусочек самолета братьев Райт » В Британии сделали самый дорогой торт в мире Модный дизайнер Дебби Вингхем из Великобритании, сделала самый дорогой торт в мире. Заказчиком лакомства стоимостью почти 50 миллионов фунтов стерлингов стала довольно богатая семья арабского происхождения, которая собиралась отметить день рождения и помолвку своей дочери. Торт, сделанный в виде подиума длиной 1,8 метров, весит 450 килограммов. Глазурь торта включает в себя 5,2 — каратный розовый бриллиант, 6,4 — каратный желтый бриллиант. Стоимость только этих 17 драгоценных камней, не считая 4 тысячи других, более мелких, умопомрачительная и составляет 30 миллионов фунтов стерлингов. На изготовление выпечки ушло 120 килограммов помадки и 60 килограммов шоколада. Работа такого масштаба заняла 1100 часов.