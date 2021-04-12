Звезда «Фаворитки» сыграет в мелодраме Сэма Мендеса

Обладательница «Оскара» за главную роль в исторической комедии «Фаворитка» Оливия Колман получила главную партию в мелодраме Сэма Мендеса «Империя света» (Empire of Light).

Мендес впервые в карьере поставит кино по собственному сценарию, написанному без соавторов. Оператором картины станет Роджер Дикинс, с которым режиссер отлично сработался на съемках военной ленты «1917», эпизода бондианы «007: Координаты «Скайфолл»» и драмы «Дорога перемен».

Детали сюжет пока что держатся в секрете, однако уже известно, что «Империя света» — любовная история, которая разыгрывается в 1980-х где-то на юге Великобритании, а ключевым местом действия является старый кинотеатр.

Производством «Империи света» займутся студия Searchlight Pictures и компания Мендеса и Пиппы Харрис Neal Street Productions. Премьера мелодрамы запланирована на осень 2022 года.