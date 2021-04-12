«  
  »

Україна домовляється з ОАЕ про постачання 5 млн доз китайської вакцини від COVID-19, — Мінреінтеграції

Україна домовляється з Об’єднаними Арабськими Еміратами про постачання 5 млн доз вакцини від COVID-19 розробки китайської компанії Sinopharm

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

З візитом до ОАЕ прибула делегація з участю віцепрем’єра Олексія Резнікова, голови ОПУ Андрія Єрмака і головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Зокрема, еміратська компанія разом з китайським виробником Sinopharm налагодила виробництво вакцини від COVID-19.

«На зустрічі обговорили можливість постачання до України як мінімум 5 млн доз вакцини. На сьогодні завод в ОАЕ має потужність виробництва близько 2 мільйонів доз на місяць. Для збільшення потужності планується побудувати новий завод, який запрацює до кінця 2021, а завдяки поетапій розробці він досягне потужності 200 млн доз на рік», — йдеться в повідомленні.

12 апреля, 2021 | Category: Новини українською, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  