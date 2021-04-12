Україна домовляється з ОАЕ про постачання 5 млн доз китайської вакцини від COVID-19, — Мінреінтеграції

Україна домовляється з Об’єднаними Арабськими Еміратами про постачання 5 млн доз вакцини від COVID-19 розробки китайської компанії Sinopharm
Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
З візитом до ОАЕ прибула делегація з участю віцепрем’єра Олексія Резнікова, голови ОПУ Андрія Єрмака і головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.
Зокрема, еміратська компанія разом з китайським виробником Sinopharm налагодила виробництво вакцини від COVID-19.
«На зустрічі обговорили можливість постачання до України як мінімум 5 млн доз вакцини. На сьогодні завод в ОАЕ має потужність виробництва близько 2 мільйонів доз на місяць. Для збільшення потужності планується побудувати новий завод, який запрацює до кінця 2021, а завдяки поетапій розробці він досягне потужності 200 млн доз на рік», — йдеться в повідомленні.
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