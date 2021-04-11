Назван возможный советник Байдена по России — сторонник жесткой линии Николь Шерзингер показала как отдыхает с возлюбленным на Гавайях » Знаменитый боксер-тяжеловес нокаутировал соперника за 15 секунд Нигерийский боксер-тяжеловес Адедеджи Адегбола праздновал победу на любительском турнире в Бенине. Ролик доступен в Twitter-аккаунте The Guild Nigeria. Адегбола нокаутировал оппонента Олувафеми Адетойе за 15 секунд. Схватка прошла в рамках Национального спортивного фестиваля. Победа позволила начинающему боксеру занять место в полуфинале турнира тяжеловесов и получить шанс выиграть медали турнира. 10 апреля сообщалось, что на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сирийский тяжеловес Ярис Данхо одержал победу над Йорганом де Кастро из Кабо-Верде. Он так же нокаутировал оппонента в первом раунде противостояния.