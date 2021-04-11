У Запада есть способ остановить Путина — немецкие СМИ

Россия продвигает свои войска к украинским границам, пугает Киев и Запад, однако точных планов Москвы до сих пор никто не знает. Об этом в свой статье для Der Tagesspiegel пишет эксперт Кристоф фон Маршалл, выдержки из материала приводит «ИноСМИ».

Специалист уверен, что действия российского руководства зависят в том числе от реакции Германии, Европы в целом и США, и чтобы заставить лидера РФ Владимира Путина остановиться, отказаться от угроз и не идти в атаку, западным союзникам нужно проявить решительность и сплоченность, использовать широкий спектр инструментов, тем более что ЕС и США экономически в 15 раз сильнее России.

Однако пока среди них нет единства в отношении инструментов и масштаба их применений, Путин чувствует уверенность, полагает эксперт.

Он считает, что Запад может увеличить потенциальные издержки российского нападения, например, путем поставок оружия, а также посредством введения экономических санкций, закрытия проекта «Северный поток — 2», заморозки банковских счетов российских функционеров, связанных с войной на Украине, а также отключением России от международной системы платежей SWIFT.