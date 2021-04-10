Netflix получил эксклюзивные права на все фильмы Sony

Потоковый сервис Netflix и кинокомпания Sony заключили сделку, согласно которой, начиная с 2022 года, стриминг получает эксклюзивные права на трансляцию всех проектов студии.

Подробности договора не разглашаются, но инсайдеры утверждают, что Netflix обязался выплатить компании Sony миллиард долларов в течение четырех лет.

Таким образом, потоковый гигант будет владеть правами на показы кинотеатральных релизов Sony после окончания проката (среди них, например, предстоящие крупные релизы «Веном 2», «Морбиус», «Неизведанное: Удача Дрейка»), а также на телевизионный контент, который Sony будет производить специально и эксклюзивно для Netflix.