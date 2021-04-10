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На туристическом острове Сент-Винсент впервые за 40 лет проснулся вулкан

На острове Сент-Винсент, входящем в карибское государство Сент-Винсент и Гренадины, началось извержение вулкана Суфриер, передает BBC News.

Из прилегающих к нему районов эвакуировали 16 тыс. человек. Очевидцы отмечают, что шлейф золы и пыли из жерда вулкана поднялся на высоту 6 миль (более 9,5 км). Вскоре остров с его райской природой будет засыпан этим пеплом.

Активности горы не наблюдалось с 1979 года. Всего на Сент-Винсенте проживают около 100 тыс. человек.

О пострадавших или разрушениях неизвестно.

10 апреля, 2021 | Category: Видео, Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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