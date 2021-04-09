Мировая нанесла урон Китаю Модель покормила ребенка грудью на камеру и дала отпор мужчинам » США начали переброску боевых кораблей к побережью Украины США уведомили Турцию о проходе двух кораблей военно-морских сил в Черное море через пролив Босфор, сообщил в пятницу телеканал Haber7. «Вашингтон уведомил Турцию о том, что корабли пройдут через проливы», — говорится в сообщении. В свою очередь телеканал NTV уточняет, что проход кораблей через пролив Босфор ожидается на следующей неделе. Ранее американские СМИ сообщили о намерении США направить военные корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» на границе с Украиной.