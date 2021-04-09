США начали переброску боевых кораблей к побережью Украины

США уведомили Турцию о проходе двух кораблей военно-морских сил в Черное море через пролив Босфор, сообщил в пятницу телеканал Haber7.
«Вашингтон уведомил Турцию о том, что корабли пройдут через проливы», — говорится в сообщении.
В свою очередь телеканал NTV уточняет, что проход кораблей через пролив Босфор ожидается на следующей неделе.
Ранее американские СМИ сообщили о намерении США направить военные корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» на границе с Украиной.
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