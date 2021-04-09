Советы по выбору остекления для частного дома

В последнее время на рынке недвижимости наблюдается настоящий бум на покупку земельных участков и строительство частных домов. Связано ли это с пандемией? Наверное, да, потому что проводить карантин в собственном дворе куда веселее, чем в квартире. Но в частных домах, которые находятся за городом, всегда особенно остро стоит вопрос с отоплением. С помощью качественного остекления дачи или коттеджа можно существенно экономить на содержании дома (отоплении\охлаждении) и оплате коммунальных счетов. За счет правильных окон и установки мультифункциональных стекол увеличиваются показатели энергосбережения, то есть отопить зимой дом становится проще/дешевле и быстрее. По статистике, в частном доме окна открываются чаще, поэтому обращать внимание нужно еще и на фурнитуру. Окна для коттеджа мы рекомендуем заказывать в компании rusokna.ru. У них полностью автоматизированное производство, почти все делают роботы. Это обеспечивает более высокое качество материалов, так как фактор человеческой ошибки сводиться к нулю. Если интересны детали, все есть в видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=152&v=ySJxm0arvbQ. Вместе с экспертами компании «Русские Окна» мы подготовили пару рекомендаций по выбору остекления для частного дома, чтобы вам было проще определиться.

Оптимальная толщина стекла

В первую очередь, здесь нужно исходить от площади стеклопакета, учитывая нормативы и требования к распределению нагрузки на окно. Если площадь остекления не превышает 2,5-2,7 м2, можно использовать стекло толщиной 4 мм. Если площадь стекла увеличивается, то пропорционально растет и толщина стекла. Для частного дома или коттеджа лучше делать пластиковые окна на заказ, потому что в 90% случаев речь идет либо о панорамном остеклении, либо о нестандартном размере/форме окон.

Критерии качественной фурнитуры:

Прочность. Она определяется количеством циклов открывания/закрывания. Качественная фурнитура рассчитана на 10 тыс. циклов и более.

Ремонтопригодность. Эксклюзивная фурнитура очень редко встречается в остеклении частных домов, потому что она не ремонтопригодна. В случае поломки механизма очень важна взаимозаменяемость.

Устойчивость к коррозии. Качественная фурнитура для окон изготавливается из нержавейки или имеет специальное антикоррозийное покрытие.

Окна РЕХАУ в этом плане являются оптимальным вариантом в соотношении цена/качество. Они недорогие, долговечные и очень удобные в эксплуатации.