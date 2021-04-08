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Регулярный бег снижает риск смерти, в том числе от рака

Практикующие регулярный бег люди реже сталкиваются с сердечными болезнями, у них также ниже риск смерти, в том числе от рака. Об этом свидетельствуют результаты 14 исследований с объединенной выборкой из 232 149 участников, сообщает Express.

В отчете British Medical Journal отмечено, что за период наблюдений от 5,5 до 35 лет умерло 5 951 исследуемых. При этом у тех, кто регулярно бегал, риск смерти от всех причин снижался на 27%, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 30%, от рака — на 23%.

Ученые отмечают, что регулярный бег защищает от диабета второго типа, инсульта, нормализует вес и улучшает настроение.

8 апреля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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