Европейский регулятор признал тромбоз очень редким побочным эффектом вакцины AstraZeneca

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало, что антикоронавирусная вакцина компании AstraZeneca (сейчас вакцина носит название Vaxzevria) может вызывать тромбоз и падение уровня тромбоцитов. Тем не менее, как отмечается в пресс-релизе агентства, эти побочные эффекты очень редки. В целом преимущества Vaxzevria во много раз превышают возможный риск осложнений — поэтому EMA рекомендует продолжить ее использование.

Антикоронавирусная вакцина от компании AstraZeneca широко используется для профилактики SARS-CoV-2 с конца прошлого года. Это одна из четырех вакцин от коронавируса, разрешенных на территории ЕС. Судя по результатам клинических испытаний, ее эффективность ниже, чем у конкурентов, однако это компенсируется тем, что ее проще хранить и перевозить. Кроме того, технология, которую использует AstraZeneca, уже применялась для создания вакцин — а значит, новый препарат в теории должен быть более безопасным, чем экспериментальные мРНК-вакцины, включая Pfizer и Moderna. Однако в действительности именно вакцина от AstraZeneca (недавно ее переименовали в Vaxzevria) оказалась в центре скандала, связанного с опасными побочными эффектами. У некоторых привившихся ей людей наблюдались падение уровня тромбоцитов, кровотечения и закупорка сосудов, в ряде случаев приведшая к летальному исходу. В результате к середине марта власти большинства европейских стран приостановили использование данного препарата.

Разбираться в сложившейся ситуации пришлось специалистам из комитета по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Для этого они проанализировали 62 случая тромбоза вен головного мозга и 24 случая тромбоза вен внутренних органов, которые произошли в течение двух недель после вакцинации Vaxzevria. 18 из них закончились смертью пациентов.

Специалисты пришли к выводу, что связь между вакциной от AstraZeneca и тромбозом действительно существует (хотя ранее EMA ее отрицало, как и производители препарата). Возможно, проблема связана с иммунным ответом на компоненты препарата. Похожие побочные эффекты иногда возникают у пациентов, принимающих антикоагулянт гепарин — это состояние известно как гепарин-индуцированная тромбоцитопения. Почти все пострадавшие оказались женщинами младше 60 лет, однако иных факторов риска обнаружить пока не удалось.

По мнению сотрудников EMA, тромбоз в течении двух недель после вакцинации должен быть внесен в список очень редких побочных эффектов от применения Vaxzevria. Врачам, которые используют данный препарат, следует знать о возможности этих осложнений, чтобы снизить ущерб здоровью пациентов и снизить риск смертельного исхода. А люди, получающие эту вакцину, должны знать о первых признаках тромбоза (среди них одышка, отек ног, пятнышки крови на коже за пределами места инъекции, головная боль и боль в груди и животе) — это позволит вовремя обратиться за медицинской помощью.