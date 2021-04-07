Лукашенко отчитал крестьян, недовольных выдачей зарплаты навозом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в прямом эфире телеканала «Беларусь 1» обвинил в провокации работников государственного сельхозпредприятия «Улишицы-Агро». Несколько дней назад они пожаловались на низкое качество навоза, который им выдали в счёт долга по зарплате.

СП «Улишицы-Агро» находится в Витебской области. Это первое госпредприятие, где из-за нехватки денег зарплату начали выдавать навозом. Каждому работнику выделили полторы тонны ценного органического удобрения за месяц работы. Несколько сотрудников, в том числе ветеринар и агроном, написали коллективное письмо, в котором назвали качество навоза отвратительным. По их словам, продукт содержит избыток влаги, в нём есть посторонние включения – земля, опилки и свиной помёт. Примерно половина работников отказались получать и вывозить свои полторы тонны навоза.

Президент Белоруссии в специальном обращении к нации заявил: «Меня разбудили ночью, сказали, людям выдали говно вместо навоза, Александр Григорьич, вмешайся! Я сразу позвонил, говорю, прямо сейчас пусть мне директор лично в кабинет везёт мешок этого навоза, я посмотрю! И что? Навоз оказался прекрасный, высшего качества! Я сам совхозом командовал, меня не обманешь! Я таким навозом готов хоть всю президентскую зарплату получать!»

Лукашенко назвал недовольных крестьян «баламутами и провокаторами» и пригрозил лично приехать на Витебщину, чтобы пообщаться с ними. Однако ещё во время эфира они отозвали коллективное письмо, извинились перед президентом и начали развозить заработанный навоз по своим дворам.