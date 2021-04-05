Украина открывает свое воздушное пространство для самолетов НАТО

Украинская сторона намерена привлечь боевую авиацию стран-членов НАТО для патрулирования воздушного пространства в районе демаркационной зоны в Донбассе и в районе украино-российской границы.

«На прошедшей вчера встрече заместителя руководителя Офиса президента Украины Р. Машовца и главы представительства НАТО на Украине А. Винникова по текущим вопросам взаимодействия и ситуации вокруг восточных областей Украины одним из предложений, которое прозвучало от украинской стороны, наряду с другими, направленными на дальнейшую интеграцию страны в структуры НАТО, было рассмотрение возможности организации патрулирования воздушных границ Украины боевой авиацией блока по примеру того, как это организовано в Прибалтике, Румынии и Исландии», — сообщают информационные источники.

Между тем транспортные самолеты США уже активно прибывают в Украину. За последние сутки по меньшей мере 2 транспортных американских борта С17 приземлились в аэропорту Борисполя, доставив крупные партии военного груза.

Также сообщается, что об интенсификации полетов американских разведывательных дронов и самолетов над акваторией Черного моря в близи границы с Крымом.

Напомним, что ранее командование США в Европе повысило уровень боевой готовности с «возможного кризиса» до «потенциального и неминуемого кризиса», т.е. до максимального уровня, в ответ на наращивание российских войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

Согласно поступающим данным, наибольшую активность американские войска проявляют на территории Польши и Румынии. В соцсетях даже появились видео, которые по утверждению авторов публикаций, запечатлели переброски американской военной техники к границам Молдовы ВИДЕО.

Отдел мониторинга

Кавказ-Центр