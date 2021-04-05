Самый совершенный самолет-разведчик «Орон» принят на вооружение в Израиле

сообщалось о предстоящем прибытии в Израиль нового самолёта типа «Эйтам». И вот вчера, 04.04.21, было объявлено, что самолёт поступил на вооружение ВВС. Однако, как оказалось, это разведсамолёт («Матос Месима») нового типа – «Орон».

«Орон» создан совместными усилиями Управления НИОКР МО (МАФАТ), ВВС, ВМС, ГУ военной разведки (АМАН) и специалистов IAI. Самолёт назван самым современным в своём роде в мире. Он несёт системы автоматической обработки развединформации на базе продвинутых алгоритмов и технологии искусственного интеллекта. «Орон» призван АОИ сохранить и углубить разведпревосходство перед стоящими задачами, в мирное время, в «сражении между войнами» и во время войны.

Норкин: «Приобретение самолёта ‘Орон’ это ещё одно проявление повышения эффективности ВВС. Возможности самолета добавят еще один уровень к существующим оперативным и стратегическим возможностям ВВС, что обеспечит постоянное сохранение их превосходства в небе на Ближнем Востоке и защиту неба Государства Израиль и его безопасности».

Глава разработок (МАП) в составе МАФАТ бригадный генерал Янив Ротем: «МАФАТ возглавляет разработку систем ‘Орон’ уже более девяти лет. Этот разведывательный самолёт даёт АОИ новаторский и беспрецедентный уровень разведки с помощью новейших систем обнаружения, множества датчиков и РЛС, установленных на самолёте. Все они направят поток ценной информации в разведывательные системы АОИ. Технологии искусственного интеллекта позволят автоматически обработать множество данных, которые будут собираться и преобразовать их в продукт, который будет поддерживать наступательные усилия различных видов ВС АОИ и усиливать смертоносную способность в реальном масштабе времени».

Заместитель гендиректора IAI и гендиректор ЭЛьТА Йоав Турджеман: «IAI с гордостью передаёт МО и АОИ самый современный в мире разведывательный самолёт, который обеспечит ломающие равенство оперативные возможности и беспрецедентные возможности сбора развединформации. Уникальная технология израильской разработки повысит возможности АОИ противостояния на различных аренах боевых действий с упором на ударные возможности ВВС. IAI – это база разведсамолётов Государства Израиль и мировой лидер в этой области. ‘Орон’ добавляется к семейству разведсамолётов, которые мы поставили АОИ за последние 20 лет – ‘Эйтам’ и ‘Шавит’».

Командир 122-й эскадрильи подполковник Г.: «Это знаменательный день для эскадрильи, самолет ‘Oron’ представляет важного игрока усиления ВВС и АОИ и требует тесного сотрудничества между различными видами ВС для успеха задачи. Мы как эскадрилья возглавляем в ВВС освоением его возможностей от начала до конца, и большая ответственность лежит на наших плечах. Самолет позволит ВВС и АОИ усилить своё разведывательное превосходство во всех сферах деятельности».

Заместитель командира 122-й эскадрильи майор А.: «Самолёт сочетает несколько возможностей: фотографирование, ДРЛОиУ, возможности сбора информации для ВМС. Большинство этих возможностей уже существуют в эскадрильи и в подразделении ‘Маоф Рахав’, но здесь мы объединяем их в одном самолёте».

Далее майор А. поясняет, что хотя «Орон» внешне похож на «Эйтам», его системы значительно более продвинуты. Он сочетает возможности «Эйтам», «Шавит» и разведвозможности боевых самолётов, выполняющих фоторазведку или обнаружение наземных целей с помощью контейнеров с РЛС бокового обзора. Т.е. задачи ДРЛОиУ в сочетании с задачами ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).

Как и предыдущие самолёты семейства «Нахшон», «Орон» имеет большую дальность полёта и большое время пребывание в воздухе (8-9 часов на высоте 30-40 тысяч футов). Может нести на борту большое количество операторов, в т.ч. и из АМАН для расшифровки развединформации в реальном масштабе времени.

Персонал эскадрильи уже летал на самолёте в США с целью убедиться, что он отвечает всем поставленным требованиям. Только после этого «Орон» был перегнан в Израиль. Сейчас ему предстоит 2 года установки систем и различных испытаний и только после этого «Орон» вернётся в эскадрилью как оперативный самолёт.

В эскадрильи уже продумывают, как его эксплуатация повлияет на работу и организацию эскадрильи. Создать ли для него новый отдел («Гаф»)? Если да – как этот отдел будет организован? Общая техника пилотирования «Орон» не отличается от «Эйтам», но системы будут другие и профиль полёта – иной для разных видов задач. Необходимо подготовить тактические наставления («Торот Лехима вэ-Пкудот») для пилотирования в каждом виде задач: высота полёта, скорость, углы и т.п.

Поскольку самолёт многозадачный и может выполнять ряд разных задач в одном вылете необходимо продумать состав и задачи каждого члена экипажа. Понятно, что в кабине пилотов всегда будет командир экипажа («Кабарнит») и второй пилот. Но в транспортном отсеке персонал будет меняться. Для разведвылетов будут нужны в основном дешифровщики АМАН. Но если будут выполняться несколько задач – нужны разные специалисты и нужно правильно продумать их сочетание. В общем, персоналу эскадрильи совместно с офицерами штабов ВВС, ВМС и АМАН предстоит немало штабной организационной работы для продумывания всех этих вопросов.

По Википедии цена нового G550 на 2017 г. составляла 45 млн, подержанный 2-х летний стоит 35-40 млн, 10-летний – 28 млн, 14-летний – около 14 млн. Сайт Calcalist сообщает, что цена «Орон» с оборудованием – примерно 200 млн долларов. ВВС хотят ещё 2 таких самолёта, но это не просто из-за высокой цены. Для её снижения самолёт предлагается на экспорт дружественным иностранным государствам.

В 2019 г. Gulfstream прекратила производство гражданских G550 в пользу нового и более дорогого (54.5 млн) G600. Малосерийное производство G550 все ещё продолжается для правительственных и оборонных заказов, но и оно вскоре прекратится. Но и это не проблема – на декабрь 2019 г. было выпущено 600 G550, можно купить подержанный и модернизировать его соответствующим образом.