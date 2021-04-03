Россия выставила территориальные претензии ко всем соседним странам

Политологи и обозреватели, в частности, военные, обратили внимание на заявление одного из ведущих идеологов Путина в контексте нынешних угроз в адрес Украины, рассказывает Еспресо.TV .

Выступление Мединского произошло 30 марта 2021 в Совете Федерации, где сенаторы и представители министерств обсуждали идеологическую «схватку за историю» и «войну памяти» в контексте противостояния России и Запада.

По данным московской газеты «Коммерсант», бывший министр культуры, председатель Российского военно-исторического общества, автор школьного учебника истории Владимир Мединский на этом обсуждении заявил, что «фальсификация истории — это не цель, а средство» и «западные силы» «промывают мозги «россиянам. По его убеждению, навязывание западных ценностей приведет к тому, что россияне добровольно захотят «отдать назад Курилы, Калининград, Карелию и Выборг».

После этого Мединский предложил присутствующим обдумать, «как так получилось, что великорусские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии».

Последние претензии РФ в Казахстан

В декабря 2020 года депутат Госдумы Вячеслав Никонов — внук сталинского министра иностранных дел Вячеслава Молотова и человек, который непосредственно стоял у истоков агрессии против Украины в 2014 году —

заявил на «Первом канале» (РФ):

«Территория Казахстана — это большой подарок со стороны России «(цитата из Interfax.ru).

Вскоре после этого еще один российский пропагандист и имперец, депутат Госдумы Евгений Федоров на YouTube-канале «Белрусинфо» также заявил о «подаренные» Казахстана территории.

20 декабря Федоров на том же канале заявил, что Казахстан часть территорий получил в «аренду», а после выхода из СССР «обязан» эти земли «вернуть». Он также выступил за «восстановление единого государства с Казахстаном»