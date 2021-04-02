Ученые вычислили дату «Большого Потопа»

Ученые Даремского университета в Великобритании раскрыли, что около 15 тысяч лет назад уровень моря быстро поднялся по всему миру на 18 метров. Причиной стало катастрофически быстрое таяние ледников, которое возможно и в будущем. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Согласно геологическим данным, в конце последнего ледникового периода, около 14 600 лет назад, уровень моря поднялся в десять раз быстрее нынешних темпов, всего за 500 лет, что привело к затоплению огромных территорий суши. До сих пор было неясно, какие ледники ответственны за это глобальное событие, обозначаемое в научной литературе как MWP-1A (Meltwater Pulse 1A), однако некоторые свидетельства указывают на ледниковые щиты в Северном полушарии.

Исследователи пришли к выводу, что большая часть талой воды пришлась на ледниковые щиты Северной Америки и Евразии, при этом общий объем растаявшего льда превышал объем ледников Гренландии в два раза. Вклад Антарктиды оказался, к удивлению специалистов, небольшим.

Предполагается, что сброс огромного количества пресной воды нарушил глобальную циркуляцию океана. Однако пока непонятно, что именно вызвало такое быстрое таяние. По мнению ученых, подобный сценарий может реализоваться и в будущем из-за антропогенного изменения климата, однако определить риск помогут будущие исследования.