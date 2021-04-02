Почему «Слуги народа» готовы бежать из Украины прямо сейчас



Самое время с кривлянием и ужимками закричать «дурным голосом» копируя некоторых трупатриотов борцов со злочинным режимом и Муженко — «не раскачивайте будку, а то ПутЕн нападет». Ну, любили они до 19 года так кривляться, намекая что все разговоры о возможном вторжении, это медийная уловка.



На самом деле, ничего нового не происходит. Россия видит в нас врага. Россия раз в несколько лет проводит учения рядом с границей Украины и держит в напряжении ЗСУ. Это и морские учения с отработкой высадки десанта, и учения в Крыму и совместные учения в Белоруси. В ответ, до 19 года мы всегда реагировали своими учениями сборами ОР, а НАТОвцы с повышенным вниманием следили за ходом событий и перебрасывали то танки, то корабли поближе к Украине и странам Балтии.

Потому что вероятность того, что ударят есть всегда. Пока мы не вернули оккупированные территории на Донбассе и в Крыму, и пока империя не развалится.

Почему же в этот раз так тревожно стало руководству ЗСУ и парламентского большинства от Слуг Народа, вплоть до готовности бежать из Украины?

Почему больше полугода назад Хомчак уверял паству Зеленского что нам нужно будет мириться с россиянами, потому что «воюют не простые люди». А неделю назад давал интервью Бацман, где говорил о том, что угрозы начала войны нет. А уже на днях Хомчак с трибуны ВР рассказал, что «Россия стягивает войска к границе с Украиной». И показал слайд 18 года. Ничего новее, нынешний НГШ не родил. Да и вообще судя по истерике в медиа — и Хомчак и НГШ вспышку проебали. А узнали об возможной эскалации от наших «стратегических партнеров».

Но давайте поговорим не об этом. Давайте поговорим почему так тревожно стало Руслану Борисовичу и почему моносброд уже на низком старте чтоб «валить из этой страны».

Потому что никто из них «на это не подписывался». Те, кого Зеленский назначил руководить армией и обороной Украины, отбирались для того чтоб «закончить войну» путем «просто перестать стрелять». В этом была их задача. Сдерживать военнослужащих ЗСУ от активных действий и проведение «отведения» путем отхода с оборудованных позиций увеличивая серую зону, куда сразу начали заходить и ползать оккупационные войска.

С депутатами еще понятнее. Они вообще заходили в моносброд, чтоб «пробарахлиться так, что внукам хватит».

Наверное, можно было бы позлорадствовать недальновидности нынешней власти и напомнить о собственной правоте. Мы ведь говорили об этом всем еще два года назад. Но радости нет, потому что это не радостные события. Достанется всем. Но нас тогда называли чуть ли не пропагандистами войны, потому что Зеленский пообещал закончить войну очень быстро.

Проблема в том, что Путин не собирается ее заканчивать. Порошенко поначалу тоже хотел «договориться», но Иловайск и Дебальцево с регулярными войсками РФ, поставили крест даже на самой мысли о возможном «договаривании». Россия настроена войну продолжать.

Муженко, здравомыслящие люди поддерживали в том числе и потому что он всегда рассматривал РФ через призму возможной войны. Именно это было основой всех его действий. Даже когда на некоторых офицеров катили бочку всякие журналисты и «солдатские комитеты» из сонечок, Муженко пытался отстаивать этих офицеров простой аргументацией — «Он имеет авторитет среди солдат и может не только грамотно организовать оборону и стоять до конца, но он может поднять людей в атаку. Он не трус и умеет воевать». Да, возможно для многих гражданских морально этическая составляющая важнее эти качеств. Но в условиях войны, именно такие командиры могут реально противостоять противнику.

Муженко формировал новые бригады, создавая прежде всего управление этих бригад. Потому что рассматривал после Иловайска, ДАПа и Дебальцево вероятность прямого участия ВС РФ в боевых действиях.

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