Китай отказался вместе с Россией отвечать на санкции США — Лаврова отправили домой

Начиная свой визит, Лавров прямо заявил, что преследует такую цель. Москва хотела бы «сформировать максимально широкую коалицию стран, выступающих против односторонних санкций», сказал министр в интервью китайским СМИ.
Санкции сближают Россию и Китай — Вашингтон стремится ограничить технологическое развитие двух стран, поэтому надо «укреплять укреплять свою самостоятельность», аргументировал он.
В частности, предлагал Лавров, «нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем».
«Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», — говорил министр.
Спустя неделю, вернувшись в Москву, Лавров констатировал, что Россия и Китай не будут предпринимать совместные действия в ответ на санкции Запада.
«Не думаю, что будем синхронизировать наши ответы на санкционные «выходки», — сказал Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. Он добавил, что военного союза между Россией и КНР также не предвидится.
«Наши отношения с Китаем совсем другие, нежели отношения классического военного союза. Может быть, они даже более близкие в определенном смысле», — заявил Лавров.
На предложение отказаться от SWIFT Лаврову недвусмысленно ответил ЦБ Китая, который в дни его визита — 24 марта — объявил о расширении сотрудничества с системой.
Совместное предприятие, открытое SWIFT и четырьмя китайскими банками, начнет предоставлять услуги внутри КНР, сообщил регулятор, добавив, что это сделает трансграничные платежи более стабильными и безопасными.
Ничего не сообщил Лавров и возможных инвестициях Китая в Россию, которых Кремль тщетно ждет с момента аннексии Крыма и развала отношений с Западом.
По данным ЦБ, объем прямых инвестиций из КНР на октябрь 2020 года составлял ничтожные 1,8 млрд долларов, или 0,4% от общего объема вложений иностранцев реальный сектор экономики РФ. По сравнению с 2014 годом эта сумма упала в 2,3 раза.
В качестве объекта для инвестиций и источника дешевого сырья Китай выбрал Иран, с которым на прошлой неделе заключил соглашение о сотрудничестве и инвестициях на 400 млрд долларов.
В обмен на вложения в добычу углеводородов, промышленность и телекоммуникации Пекин ждет нефть иранскую нефть со значительными скидками.
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