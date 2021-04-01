Звезда «Людей Икс» станет серийным убийцей

Эван Питерс, известный ролью Ртути в «Людях Икс» и многократным участием в хоррор-антологии «Американская история ужасов», исполнит ведущую партию в мини-сериале о серийном убийце, пишет Deadline.

Проект под названием «Монстр» разрабатывает Райан Мерфи, шоураннер «Американской истории ужасов». Сериал расскажет историю реального серийного маньяка Джеффри Дамера, который был некрофилом и каннибалом. Его несколько раз арестовывали, но затем отпускали. Последний арест таки закончился тюремным сроком. В 1994 году Дамера убил его сокамерник.

Также известно, что роли отца и матери Дамера исполнят Ричард Дженкинс и Пенелопа Энн Миллер. Десятисерийное шоу выйдет на стриминге Netflix.