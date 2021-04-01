«  
  »

Сталлоне сделает еще 20 серий про Рокки

Сталлоне сделает еще 20 серий про Рокки

Голливудский актер и кинопродюсер Сильвестр Сталлоне, который недавно продал свой особняк, начал работу над сценарием сериала-приквела «Рокки». Сериал расскажет о молодости героев легендарной франшизы, сообщает сайт segodnya.ua.

Об этом звезда боевиков рассказал в своем Instagram-аккаунте, выложив на суд общественности первые черновые наброски будущего творения. Слай планирует сам написать сценарий, но будет ли сниматься лично – пока не ясно. Сталлоне хочет выпустить пару сезонов по десять эпизодов, а права на сериал продать одной из стриминговых платформ. Последним фильмом франшизы с участием актера стал вышедший в 2019 году «Крид-2».

Тем временем спортивную драму, которая принесла Сильвестру Сталлоне мировую известность, смотрите дома онлайн на OLL.TV.

Интересные факты о «Рокки»:

Сценарий для первого «Рокки» был написан Сильвестром Сталлоне за 3,5 дня, а фильм снят за 28 дней;
Картина победила в трех номинациях премии «Оскар»: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший монтаж»;
В эпизодах снялись отец и младший брат Сталлоне. Обоих зовут Фрэнк;
Ход боя снимали в обратном хронологическом порядке, начиная с 15-го раунда, так что грима на лицах актеров становилось все меньше и меньше;
в 2021 году первому фильму о Рокки Бальбоа исполняется 45 лет.

1 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  