Хунту в Мьянме лишили денег

Хунту в Мьянме, которая чинит зверства уже третий месяц и убивает безоружных демонстрантов, лишили финансовой помощи. Основной «донор» — Япония — отказалась предоставлять стране экономическую помощь, пока у власти находятся военные, устроившие произвол, сообщает издание Japan Today.

«Какую позицию занимает Япония по экономической помощи? Новой помощи не будет. Наша позиция — четкая», — заявил глава МИД Японии Тошимица Мотеги. По его словам, такой шаг в Мьянме должны принять как сигнал.

Ту же позицию заняла немецкая корпорация Giesecke and Devrien. Она поставляла в страну сырье для изготовления банкнот, но в связи с недавними «кровавыми» событиями в Мьянме поставки сырья, расходных материалов и компонентов прекратились.

Напомним, 1 февраля в Мьянме армия объявила о захвате власти, задержав министра иностранных дел и государственного советника Аун Сан Су Чжи, а также 24 министров и их заместителей. Власть в стране сейчас находится в руках начальника Генштаба ВС Мьянмы Мина Ауна Хлайна. В городах Мьянмы проходят массовые акции протеста. Люди выступают против военной хунты и ареста членов легитимного правительства. В стране объявлен режим ЧП. Об ужасах, творящихся в городах, и жертвах подробнее здесь. По последним данным, убиты уже почти 600 человек.