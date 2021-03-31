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В Нью-Йорке легализуют марихуану

В американском штате Нью-Йорк решили легализовать употребление марихуаны для людей с 21 года

Об этом сообщает УНИАН  со ссылкой на Axios .

Закон был принят Сенатом 40 голосами «за» и 23 «против», а затем он был одобрен 100 голосами «за» в Ассамблее.

Ожидается, что штат будет собирать около $ 350 млн налогов в год, а отрасль может создать от 30 000 до 60 000 новых рабочих мест.

Губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что он с нетерпением ждет возможности подписать этот закон.

Нью-Йорк станет 15-м штатом США, который легализовал употребление марихуаны.

31 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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