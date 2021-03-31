В Нью-Йорке легализуют марихуану

В американском штате Нью-Йорк решили легализовать употребление марихуаны для людей с 21 года
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Axios .
Закон был принят Сенатом 40 голосами «за» и 23 «против», а затем он был одобрен 100 голосами «за» в Ассамблее.
Ожидается, что штат будет собирать около $ 350 млн налогов в год, а отрасль может создать от 30 000 до 60 000 новых рабочих мест.
Губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что он с нетерпением ждет возможности подписать этот закон.
Нью-Йорк станет 15-м штатом США, который легализовал употребление марихуаны.
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