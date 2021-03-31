Самая высокооплачиваемая знаменитость показала лицо без ретуши и удивила фанатов

На размещенных в сети кадрах 23-летняя знаменитость позирует в салоне автомобиля. Она одета в белый топ без рукавов, ее образ дополняет серебристое колье в виде цепи. На лицо Дженнер нанесен макияж в нюдовых тонах. «Без фильтров. Счастливого понедельника», — подписала она пост, который набрал больше 6,5 миллиона лайков.

Фанаты похвалили знаменитость за естественную фотографию и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Черт, ты выглядишь очень хорошо», «Ей даже не нужны фильтры», «Вау», «Прекрасна как снаружи, так и изнутри», «Потрясающая», «Не стесняйся, публикуй фото без макияжа и без фильтров», — высказывались они.