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Компания Virgin показала «галактический» космоплан

Американская компания британского бизнесмена Ричарда Брэнсона Virgin Galactic показала новый космоплан VSS Imagine, на котором хочет отправлять в околоземное пространство.

Как пояснили разработчики, это уже третья стадия проекта SpaceShip 3.

На предыдущем этапе, SpaceShip 2, заявки на отправку в космос подали примерно 700 участников. Сам Брэнсон сообщал, что рассчитывает отправиться на высоту 100 км на корабле SpaceShip 2 уже этой весной.

Плата за такие космические путешествия очень высокая, в залог у туристов берут $250 тыс.

31 марта, 2021 | Tags: | Category: Наука, Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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