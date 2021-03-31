Компания Virgin показала «галактический» космоплан

Американская компания британского бизнесмена Ричарда Брэнсона Virgin Galactic показала новый космоплан VSS Imagine, на котором хочет отправлять в околоземное пространство.

Как пояснили разработчики, это уже третья стадия проекта SpaceShip 3.

На предыдущем этапе, SpaceShip 2, заявки на отправку в космос подали примерно 700 участников. Сам Брэнсон сообщал, что рассчитывает отправиться на высоту 100 км на корабле SpaceShip 2 уже этой весной.

Плата за такие космические путешествия очень высокая, в залог у туристов берут $250 тыс.