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Суд в оккупированном Крыму приговорил Свидетеля Иеговы 6,5 годам колонии

Свидетели Иеговы (архивное фото)

Оккупационный районный суд в Севастополе в аннексированном Россией Крыму приговорил Свидетеля Иеговы Виктора Сташевского к шести с половиной годам колонии общего режима. Об этом «Медиазоне» сообщили в религиозной организации.

Сташевского признали виновным в организации деятельности экстремистского сообщества. Он не признаёт вину.

Обвинения Виктору Сташевскому были выдвинуты только за то, что вместе с единоверцами молился и обсуждал Библию, говорится в сообщении религиозной организации. Там утверждают, что в материалах дела есть показания засекреченного свидетеля.

  • В 2017 году Верховный суд России признал существующую с 1931 года церковь Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил её деятельность в стране. Это решение расценивается правозащитниками и многими странами мира как преследование людей за их веру.
30 марта, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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