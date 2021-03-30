Суд в оккупированном Крыму приговорил Свидетеля Иеговы 6,5 годам колонии

Оккупационный районный суд в Севастополе в аннексированном Россией Крыму приговорил Свидетеля Иеговы Виктора Сташевского к шести с половиной годам колонии общего режима. Об этом «Медиазоне» сообщили в религиозной организации.

Сташевского признали виновным в организации деятельности экстремистского сообщества. Он не признаёт вину.

Обвинения Виктору Сташевскому были выдвинуты только за то, что вместе с единоверцами молился и обсуждал Библию, говорится в сообщении религиозной организации. Там утверждают, что в материалах дела есть показания засекреченного свидетеля.