Хедж-фонды в США закрывают ставки на падение рубля

Худшее с октября падение рубля на Московской бирже обернулось прибылью для американских хедж-фондов, ставивших на падение российской валюты. Спекулянты на Чикагской товарной бирже (CME) использовали скачок доллара до 76 рублей, а евро — выше 90 для того, чтобы закрыть короткие позиции в фьючерсах и опционах на рубль.

Как сообщает Комиссия по торговле товарными фьючерсами США, за неделю по 23 марта объем ставок на падение российской валюты сократился на 1529 контрактов, до 4867 контрактов.

В ходе недели, когда курс доллара подскакивал почти на 3 рубля и обновлял максимум с ноября, хедж-фонды ликвидировали 24% всех «шортов» в рубле.

Существенной веры в рубль у американских спекулянтов не прибавилось: объем длинных позиций в контрактах вырос менее чем на 1%, до 10492 фьючерса и опциона.

Чистая позиция спекулянтов осталась длинной: то есть ставки на рост рубля превышают ставки на его падение. Размер этого чистого «лонга» вырос на 40% за неделю, до 5625 фьючерсов и опционов.

По итогам прошлой недель рубль подешевел на 2,4% к доллару и 1,5% к евро на фоне массированных распродаж российского госдолга нерезидентами: по данным Национального расчетного депозитария, они вывели из ОФЗ 0,9 млрд долларов — больше, чем за весь предыдущий месяц.

Стабилизировать ситуацию к концу недели помогло снижение опасений санкций, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

24 марта стало известно, что Евросоюз решил отложить до лета пересмотр отношений с Россией. Как заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель «стратегическая дискуссия» по РФ переносится до следующего очного саммита лидеров ЕС.

Американские санкции, которые могут затронуть близких Кремлю олигархов и госдолг, также не материализовались.

Тем не менее рубль остается заложником санкционных страхов: пока сохраняется неопределенность, ему будет трудно показать существенное укрепление, говорит ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Капитал уходит в доллар и американский госдолг, доходности которого вновь превышают инфляцию. «Доходности на рынке ОФЗ также выше инфляции и характерны больше для ситуации со ставкой ЦБ РФ на уровне 5-5,5%, но они не покрывают возможную волатильность курса», — отмечает Кочетков.

В ближайшие дни рубль может укрепиться до 75 за доллар, прогнозируют банк «Санкт-Петербург» и «Локо-Инвест».