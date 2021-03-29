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В Израиле не осталось красных городов, масочный режим могут изменить

В Израиле не осталось ни одного города, расположенного в красной зоне шкалы «Светофора». Такие данные приводит минздрав утром в понедельник, 29 марта. В пограничной красно-оранжевой зоне находится лишь небольшое бедуинское поселение Масудин-аз-Азазме в Негеве.
В оранжевой зоне оставалось шесть населенных пунктов — все из арабского сектора. Остальные определены как зеленые и желтые.
В минздраве отмечают улучшение эпидемиологической обстановки, связывая ее с вакцинацией. В настоящее время две дозы получили более 4,7 млн человек.
Впервые за последние четыре месяца число больных в активной фазе опустилось ниже 10.000.
29 марта, 2021 | Category: Израиль, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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