Ученые разработали умного «робота-стрекозу» Ученые выяснили, что цветковые растения появились еще в домеловом периоде » В Израиле не осталось красных городов, масочный режим могут изменить В Израиле не осталось ни одного города, расположенного в красной зоне шкалы «Светофора». Такие данные приводит минздрав утром в понедельник, 29 марта. В пограничной красно-оранжевой зоне находится лишь небольшое бедуинское поселение Масудин-аз-Азазме в Негеве. В оранжевой зоне оставалось шесть населенных пунктов — все из арабского сектора. Остальные определены как зеленые и желтые. В минздраве отмечают улучшение эпидемиологической обстановки, связывая ее с вакцинацией. В настоящее время две дозы получили более 4,7 млн человек. Впервые за последние четыре месяца число больных в активной фазе опустилось ниже 10.000.