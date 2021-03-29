Кристен Стюарт не отличить от принцессы Дианы Financial Times: Новые санкции — не очень большая угроза для России » По результатам переписи 2021 года христиане составят меньше 50% населения Британии Эксперты предполагают, что по результатам переписи 2021 года христиане составят меньше 50% населения Британии. Это не результат влияния других религий — все больше людей просто перестают считать себя христианами, пишет газета Guardian (в 2001 году христианами себя назвали 72% населения, а уже в 2011 — лишь 59%). «Как прежде христианская вера передавалась из поколения в поколение, масштабный отказ поколения беби-бумеров от организованной религии стал необратимым процессом среди их детей, миллениалов, и поколения Z. Постхристианская Британия — это свершившийся факт», — говорится в редакционной статье. Однако уменьшение числа христиан не означает прироста в рядах безбожников: как выяснили исследователи, молодые британцы в массе своей не склонны называть себя атеистами. Авторы редакционной статьи приходят к выводу, что с упадком религиозности духовный голод никуда не денется. Он останется частью человеческой природы — и в будущем найдет для себя новые формы выражения.