Певец Джейсон Деруло и его возлюбленная Дженна Фрумс ждут ребенка

31-летний король реггетона Джейсон Деруло и его 27-летняя возлюбленная Дженна Фрумс объявили о скором пополнении в семье. Джейсон опубликовал в инстаграме романтичное видео, снятое во время их с Дженной отдыха на Багамах, на котором она впервые продемонстрировала свой округлившийся живот.

Невероятно взволнован этой новой главой в нашей жизни,

— подписал ролик Деруло.

Дженна, в свою очередь, поделилась снимком с возлюбленным, снятым на пляже в тот же день, что и ролик.

Мама и папа,

— прокомментировала фото Фрумс.

Дженна Фрумс и Джейсон Деруло

Еще в августе звезда мюзикла «Кошки» рассказывала о своей первой встрече с возлюбленной. Деруло и Фрумс познакомились в спортзале перед самым началом пандемии коронавируса.

Мы встретились в день весеннего равноденствия. Мы оба любим заниматься спортом, и я уже видел ее в зале однажды. Во время нашей второй встречи я подумал: «Ладно, я пойду и заговорю с ней». Так и началась наша история, — поделился Джейсон.

Известно, что до встречи с Деруло у Дженны был роман с полузащитником клуба «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингардом. Джейсон же раньше встречался с певицей Джордин Спаркс и моделью Дафной Джой.

Кстати, в 2019 году Джейсон Деруло стал героем интернета благодаря своему интимному фото в инстаграме. Тогда певец опубликовал в своем микроблоге фото из пляжной фотосессии, на котором подписчики смогли рассмотреть внушительное «содержимое» его плавок. Кадр вызвал настоящий ажиотаж и бурные обсуждения среди интернет-пользователей, которые в шутку сравнили половой орган Деруло с гигантской анакондой. А модераторы соцсети сочли снимок излишне откровенным и через некоторое время удалили его со страницы Джейсона.