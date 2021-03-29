Надежный способ продвигать ваши товары в Интернет — SMM, PHP, web-designer

По статистике социальные сети среди пользователей Интернет занимают уже более 50% времени, проводимого в сети. Удивительно, что так быстро обыкновенные люди освоили их не только с помощью персонального компьютера, но и что важно — смартфона, что значительно расширило ареал использования персональных блогов и страничек. Поэтому почему бы не использовать социальные сети для продвижения вашего продукта, товара или услуги? Конечно же да. Вы получаете значительный рост своих клиентов за непродолжительное время. А если ваш бизнес и так достаточно велик, то почему бы не закрыть все направление интернет-торговли, подготовив штат сотрудников, которые смогут организовать замкнутый цикл продаж через интернет.

Такой цикл включал бы:

Программирование

WEB-дизайн

Курсы SMM

Правда это неплохо, а особенно неплохо, если вы заказываете подготовку своих специалистов или сами проходите необходимые профессиональные курсы в своем любимом городе — Харькове? Теперь у вас такая возможность есть.

Стать SMM-специалистом в вашем городе

Курсы SMM в Харькове это реальная возможность стать настоящим асом соцсетей, с возможностью трудоустройства по специальности. А ваши приобретенные умения позволят вам успешно продавать в любой точке информационного пространства. И Харьков и другие города будут вашим полигоном и площадкой продаж. Вы получаете в итоге исчерпывающую подготовку по данному вопросу, и можете быть не только прямым специалистом, но и консультантом.

2. Крутой web-дизайнер.

Для того, чтобы продвигать услугу и товар, необходимо не только сделать его привлекательным, но и приведя клиента на свой сайт, сделать так, чтобы товар купили в один клик. А для этого необходимо быть и хорошим web-дизайнером, который не только может рисовать картинки с товарами но и сформировать правильное юзабилити сайта. Сервис дизайн, системы клиентского дружелюбного интерфейса, являются слагаемыми успешного дизайнера. И ваы получаете все, что должен знать начинающий web-дищайнер и даже больше здесь — https://kharkiv.itea.ua/courses-itea/product-design/web-design-base/ , просто перейдя по ссылке в один клик.

3. Мастер программирования на PHP

У нас есть дизайн сайта и его элементов, мы знаем как его продвигать, но нам необходимо еще его и создать. Сделать программный код, верстку страниц, организовать работу обратной связи с клиентом программными средствами. Здесь нам помогу отличные курсы PHP-программирования в Харькове, на которые можно записаться в разделе сайта — https://kharkiv.itea.ua/courses-itea/php/php-advanced/ и здесь вас или ваш персонал подготовят наилучшим образом.

В целом вы получите в итоге исключительную подготовку, которая позволит вам создать весь цикл продаж в интернет вашего товара или даст возможность стать качественным специалистом в новой для себя области.