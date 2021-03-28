Билл Гейтс рассказал, как можно остановить эпидемию коронавируса

Американский миллиардер Билл Гейтс рассказал, что именно поможет остановить коронавирус.

«Пандемия коронавируса является невероятной трагедией для всего мира, и единственная надежда на её преодоление заключается в массовой вакцинации всего населения»-сказал он.Он предположил, что если всем странам удастся провести массовую вакцинацию в кратчайшие сроки, то население планеты сможет вернуться к нормальной жизни к концу следующего года.

«До конца 2022 года мы вообще полностью вернемся к норме», — обнадежил основатель Microsoft. По его словам, ещё в 2015 году он делал неутешительный прогноз и предупреждал, что на планете может начаться эпидемия страшного заболевания. «Люди вроде меня предостерегали и говорили: есть определенный риск, за небольшую цену вы можете подготовиться и избежать проблем. Но, к сожалению, эти инвестиции не были осуществлены вовремя», — добавил миллиардер.

Нужно отметить, что Билл Гейтс постоянно даёт самые разные прогнозы. В частности, недавно он заявил, что в борьбе со СПИДом и в лечении этого заболевания будет совершён настоящий прорыв примерно через 9 лет. Как отмечал миллиардер, в 2030 году число новых случаев заражения СПИДом может быть снижено даже до 100%.