Слава Каминская записала свой первый сольный сингл

Спустя несколько недель после распада популярной группы НЕАНГЕЛЫ ,Слава Каминская выпустила свой первый сольный сингл.

Сценическое имя артистки теперь — SLAVA KAMINSKA, а для старта своей сольной карьеры Слава выбрала историю о расставании, которая будет близка всем девушкам.

Первый сингл певицы «911» — классический манифест сильной, свободной и уверенной в себе девушки.

В дополнение к новому треку Слава выпустила mood video, в котором появилась в нетипичном для себя образе: каре, обтягивающие леггинсы и боди с массивными аксессуарами.

«Мы долго не могли определиться, что из моего нового репертуара представить в первую очередь. Все песни очень разные, как и я сама. Разное настроение, разное звучание. Сейчас я полностью руковожу всеми процессами: от написания музыки до оформления обложки, сама себе продюсер. Это сложно, но безумно интересно.»-поделилась Слава .

По словам самой певицы, репертуар SLAVA KAMINSKA будет существенно отличаться от репертуара группы НЕАНГЕЛЫ.