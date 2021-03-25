Высокая мода из Ашдода: возвращаемся к нормальной жизни

В Ашдоде прошел показ новой коллекции высокой моды известной не только в Израиле модельера Алисы Левин (в скобках заметим, что привычному слову «модельер» она предпочитает «модистка», но об этом в продолжении).

Колллекция, получившая название Breath of Spring, это результат месячной работы: 30 дней творчества в режиме нон-стоп и напряженного труда – так были воплощены самые смелые идеи и задумки, некоторые из них вызревали не один месяц.

«Я все делаю быстро, — улыбаясь, поясняет Алиса, — а тут еще и все удачно совпало – весна, время, когда душа требует чего то нового, отмена карантина. Я давно вынашивала идею этой коллекции, а тут такое количество обстоятельств сошлись одномоментно, что стало своего рода катализатором. Думаю – это не преувеличение, что мы все без исключения не только устали от тяжелого года, но и всеми силами хотим нормальной привычной жизни. Женщины соскучились по красоте, хотят новых нарядов и выходов в свет».

Лучшие модели, отобранные для показа, немного волновались, но, к их чести, это совсем не было заметно во время дефиле и они мастерски и профессионально продемонстрировали платья во всей красе.



— Какая главная особенность этой коллекции?

— Начну с главного — принципа своей работы. Я создаю неповторимые платья, что достигается особым подходом к подбору материалов, фактуры и вниманием к каждой самой крохотной детали. Без преувеличения, каждое мое платье – это небольшое произведение искусства. Думаю, что излишне гооврить, что ни на одном платье никто даже при тщательном осмотре не найдет торчащей нитки, я уже не говорю об идеальных швах.

Все эти приниципы и нашли отражение в коллекции Breath of Spring – вечерних платьях, каждое из которых уникально, сделает женщину неповторимой и я уверена, что счастливая обладательница захочет снова и снова его надеть.

Я люблю женственные образы с налетом театральности. Женщина может быть разной и меняться каждый день, главное — всегда чувствовать себя комфортно и расслабленно в собственном теле. Уверена, что поклонницы свободных силуэтов по достоинству оценят коллекцию.

— Вы ведь не только создаете коллекции, но и шьете платья на заказ. Чем ваши платья отличаются от изделий конкурентов?

— Это целая философия моды при работе с каждой заказчицей. Постараюсь представить это кратко, хотя и жаль опускать детали, которые в моем деле имеют огромное значение.

Начну с того, что в моем модельном доме мы занимаемся индивидуальным дизайном и пошивом практически всех предметов гардероба: это не только платья, но и костюмы, пальто, плащи, шубы, вещи на каждый день.

— Шубы не совсем актуально для Израиля.

— Не совсем так, но дело в том, что основная часть заказов у меня идет на экспорт. Продолжу, как создается неповторимое платье для каждой женщины. У меня в настоящее время коллекций примерно на 200 платьев различных фасонов и размеров, но я пока не увижу, как платье ляжет по фигуре, как оно будет соответствовать геометрии тела, я не начну дизайн. Потом мы обговариваем фасон, подбираем ткань, обсуждаем нюансы. Это коренным образом отличается от того, как работают во множестве других ателье и салонах.

Мой подход к работе и исполнение, мне кажется, лучше характеризует слово модистка, нежели модельер. Модистка – это другой подход, где-то даже потерянный со временем, больше внимания, больше усердия, больше всего (смеется), чем модельер.

Наконец, после того, как все детали согласованы, платье шьется в течение трех рабочих дней. Таких сроков при таком уровне исполнения нет в Израиле.

Каждый наряд эксклюзивен, многие обшиваются вручную. Без преувеличения, каждая работа отличается высоким качеством и материалов, и работы.

Признаюсь, что я работаю не с каждой женщиной. Если заказчица хочет вечернее платье, но не ходит на высоких каблуках, то не буду даже начинать.



Отметим, что в разговоре с клиентками Алисы Левин они все в один голос говорили о ее особом творческом подходе, внимании к каждой детали и невероятном трудолюбии. Главное, что сказали все обладельницы работ Алисы Левин – это то, что ее платья повышают не только самооценку, но и создают потрясающее настроение. В числе прочего, это обеспечивается тем, что каждая женщина знает, что ее не постигнет ужасная ситуация, когда она окажется в одном месте с женщиной в таком же платье. Ситуация, которая нередко грозит тем, кто покупает в розничной продаже.



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