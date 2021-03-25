В штабе Навального отказались исправить карту с «российским» Крымом – Чубаров

Руководитель сети региональных штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков отказался исправить карту на сайте «Свободу Навальному», где аннексированный Крым обозначен как часть России.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

«У меня состоялся разговор с Леонидом Волковым, в ходе которого я пояснил неприемлемость такого действа и предложил привести границы РФ в соответствие с международно-признанными границами Украины, выведя на изображении полуостров Крым из границ РФ. Господин Волков пояснил мне невозможность предложенного мною исправления. Мне не хотелось бы транслировать аргументы Леонида Волкова», – написал Рефат Чубаров.

Напомним, после аннексии Крыма Россией в 2014 году Алексей Навальный, отвечая на вопрос о том, вернул бы он Крым Украине, если б стал президентом России, сказал: «Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на высказывание Навального заявил, что «бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии».