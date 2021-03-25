НАТО призвали сплотиться против России и ответить на «агрессию» Инженеры разработали лазерный пылесос » В Британии выяснили, как умер внук Назарбаева Британские следователи изучили обстоятельства гибели внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По версии коронера Западного Лондона Фионы Уилкокс, 29-летний Айсултана умер естественной смертью из-за наркозависимости, от которой некоторое время лечился в частной клинике Лондона. Информацию Уилкокс передала представителям семьи Назарбаевых в Великобритании, передает РИА «Новости». Ранее СМИ писали, что смерть внука Назарбаева могли подстроить, ведь незадолго до смерти Айсултан обвинял свою семью в коррупции при поставках газа в Россию. Айсултан утверждал, что Газпром «за копейки закупает топливо у республики, жители которой лишились миллиардов долларов». В феврале прошлого года он попросил политического убежища в Британии. А уже в августе его нашли в лондонском парке без сознания.