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В Британии выяснили, как умер внук Назарбаева

Британские следователи изучили обстоятельства гибели внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

По версии коронера Западного Лондона Фионы Уилкокс, 29-летний Айсултана умер естественной смертью из-за наркозависимости, от которой некоторое время лечился в частной клинике Лондона.

Информацию Уилкокс передала представителям семьи Назарбаевых в Великобритании, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ писали, что смерть внука Назарбаева могли подстроить, ведь незадолго до смерти Айсултан обвинял свою семью в коррупции при поставках газа в Россию. Айсултан утверждал, что Газпром «за копейки закупает топливо у республики, жители которой лишились миллиардов долларов». В феврале прошлого года он попросил политического убежища в Британии. А уже в августе его нашли в лондонском парке без сознания.

25 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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