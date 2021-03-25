Ученые создали роботов-пловцов, которые чинят себя на лету

Живая ткань может исцелить себя от многих травм, но придать аналогичные способности искусственным системам, таким как роботы, чрезвычайно сложно. Теперь инженерам это удалось. Они разработали маленьких плавающих роботов, которые исцелять себя на лету после того, как разбились на две или три части, используя магниты. Исследователи говорят, что когда-нибудь эта стратегия может быть использована для создания более надежных устройств для очистки окружающей среды.

Небольшие роботы могут «плавать» в жидкостях и выполнять полезные функции. Речь идет не только об очистке окружающей среды, но и доставке лекарств и выполнении операций. Хотя большинство экспериментов проводилось в лаборатории, в конечном итоге эти крошечные машины будут выпущены в реальные, суровые условия, где они могут повредиться. Плавательные роботы часто изготавливаются из хрупких полимеров или мягких гидрогелей. Такие материалы легко трескаются или рвутся.

Инженеры создали сделали пловцов длиной 2 см (примерная ширина человеческого пальца) в форме рыбы с проводящим донным слоем. В конструкции предусмотрен жесткий гидрофобный средний слой, а сверху роботы покрыты слоем сильно намагниченных микрочастиц. Команда добавила платину в хвостовую часть робота. Металл вступает в реакцию с топливом на основе перекиси водорода, образуя пузырьки кислорода. Они и приводят робота в движение. Когда ученые поместили пловца в чашку Петри, наполненную слабым раствором перекиси водорода, он двигался по ее краю. Затем исследователи разрезали пловца лезвием, однако его хвост продолжал двигаться, пока не приблизился к остальной части тела. Самолечение произошло за счет сильного магнитного взаимодействия. Тоже самое произошло, когда пловца разрезали на три и более частей.