«Susita»: первый израильский автомобиль и история его имени

Первый автомобиль в ишуве собрали в 1935 году. Это был Standard Karmel по британской лицензии (концерн Austin-Rover). Но выпустив два десятка машин, компания разорилась.

Как первые полностью «сине-белые» машины получили свое название и действительно ли верблюдам нравилось их грызть?

Через три года после провозглашения государства инженер Эфраим Илин создал компанию Kaiser Frazer Israel Ltd. (Kfris), получил у американского гиганта Kaiser-Frazer лицензии на сборку легковых Manhattan Delux и Henry J, джипов и пикапов Willys для армии и полиции.

Manhattan Delux. 1949 год

Henry J. 1951 год

Контракты с государством оказались для израильского автопрома огромной поддержкой, как и система оборонных заказов в СССР. Радиофицированные и вооруженные Виллисы долго жили в израильской армии и воевали в Синайской кампании 1956 года, Шестидневной войне 1967 года, Войне Судного дня 1973 года.

Редкое фото. Солдат ЦАХАЛа на джипе. Синайская кампания 1956 года

Еще через год Илин через японскую компанию купил у Renault лицензию на легковые Hino Contessa.

Hino Contessa 1300

Помимо госзаказов, правительство считало частный автомобиль роскошью и настаивало на отправке большинства машин на экспорт – как и в СССР того периода.

Kaiser-Frazer Manhattan отправляются на экспорт из Израиля в Финляндию. 1952 год

Но еще через пять лет Илин был вынужден продать предприятие вместе со всеми лицензиями новому конкуренту – Autocars промышленника Ицхака Шубинского и инженера Ладислава Шнеллера. К выпускаемым лицензионным машинам в Autocars добавились британский Triumph и трехколесный Reliant Regal.

Reliant Regal. 1968 год

В начале 60-х годов Израиль был подвергнут так называемому «арабскому бойкоту», чему-то типа современных «санкций», в том числе крупнейшими мировыми автомобильными компаниями. Чтобы не терять крупных покупателей арабского мира, они прекратили поставки автомобилей в Израиль. Лицензии продавались по-прежнему, а вот двигатели закупались через подставные компании за границей, что сильно напоминает пути закупок компьютеров в Советском Союзе во времена CoCom’а.

Это вызвало потребность разработать машину, сборка которой была бы основана на возможностях маленькой страны. Reliant спроектировал прототип, прибывший в 1958 году. Кузов сделали из стекловолокна – из-за санкций на поставки металла из-за границы и огромных инвестиций, потребных для строительства металлургического производства.

Ради рекламы новой машины Autocars объявил конкурс на ее название с денежным призом в 500 израильских фунтов (валюта, которая предшествовала новому израильскому шекелю).

Autocars объявил конкурс на звание первого израильского автомобиля. Реклама в газете Haaretz, 1959 год

Кажется, вся страна хотела участвовать в историческом наречении именем первого израильского автомобиля. В хайфский офис Autocars прислали свои варианты многие тысячи участников, а лично пришло больше двух тысяч.

Как и многие в Израиле, студент Йосеф Шув, недавно женившийся и живший в Реховоте, увидел объявление в газете. Озарение настигло его в ванной. «Я сказал себе: сейчас или никогда, – вспоминает он, – и сразу подумал о названиях исторических мест. Израильская машина должна быть названа в честь израильского места. Сусита – древний город к востоку от Галилейского моря, и я сразу понял, что это необычно».

Название включает в себя еврейское слово «сус» – лошадь. Древнее название города на греческом языке Hippos означает то же самое. Так что для машины это оказалось очень подходящим.

Аэрофотоснимок археологических раскопок в Сусите. Фото: Майкл Айзенберг, 2017 год

В последнюю неделю 1959 года Шуву сообщили, что «Сусита» выбрана из многих тысяч. Но Шув был не одинок в своем озарении. Еще шестеро предложили то же самое. Поэтому руководство Autocars провело лотерею, и именно здесь в игру вступила удача Шува. Эта сумма для новобрачного оказалась большим подарком.

Это был не конец отношений Шува с Суситой. Он настоял на том, чтобы самому увидеть завод и посмотреть, как сошла с конвейера первая массовая машина. Позже он осуществил еще одну мечту, когда по большой скидке от Autocars купил свою первую Суситу. Она вскоре попала в аварию. К счастью, сам Шув не пострадал.

Авария с участием первой Суситы Шувов. Снято в Рамат-Гане. 1964 год.

Новый автомобильный энтузиаст использовал страховые деньги, чтобы купить вторую Суситу.

Вторая Сусита. Снято в 1968 году во дворе дома семьи Шувов в Ганей-Ам. Сара Шув за рулем. Фото: Йосеф Шув

Позже он обменял ее на третью – на этот раз универсал.

Третья Сусита, перевозящая герберы, 1972. Фото: Йосеф Шув.

Когда в 1972 году семья переехала в Соединенные Штаты на год, Йосеф расстался со своей Суситой навсегда.

Автозавод в Хайфе. Autocars Sabra CN-coupe был результатом партнерства Reliant и Autocars в целях создания спортивного автомобиля для выхода на американский рынок. 1960-е годы

Между войнами 1967 и 1973 годов страна несла военные расходы. Была прекращена практика госзаказов, и в 1971 году Autocar обанкротился, был продан и стал Rom Carmel Industries. Только в 1977 году они частично восстановили выпуск Сусит. Но всего на четыре года.

После войны Судного дня «арабский бойкот» рассосался. Международные автогиганты вернулись на израильский рынок. Это убило израильский автопром. К середине 80-ых израильские производители сдались. Но они смогли выжить, опять вернувшись в оборону и начав производить специальные автомобили.

Помимо наречения Суситы, тогдашнему студенту удалось еще кое-чего достичь. Доктор Йосеф Шув – мировой эксперт и селекционер цветов герберов, за свою работу он получил премию Министерства сельского хозяйства Израиля.

Доктор Йосеф Шув в теплице Ганей Ам, 1983 год

Ранние Суситы имели кузов из стекловолокна, крепившийся к раме деревянным каркасом. Пол частично состоял из фанеры. Это был примитивный продукт, но за счет качественных моторов Triumph и Reliant машины оказались долговечными, и хотя были неэстетичны и непрочны, но легко ремонтировались. Распространился миф, что верблюды находят стекловолокно аппетитным и часто отдирают части автомобиля. Это объясняло, почему в машинах на улицах часто недостает кузовных элементов.

В одном из интервью доктору Шуву задали вопрос, действительно ли первый израильский автомобиль был деликатесом для голодных верблюдов в пустыне? «Этот миф – чепуха», – однозначно ответил он. Как отмеченный наградами эксперт по сельскому хозяйству, он знал, о чем говорил.

Мария Якубович