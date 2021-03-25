 
  »

«Susita»: первый израильский автомобиль и история его имени

Сусита (англ. Susita, ивр. סוסיתא)

 

Как первые полностью «сине-белые» машины получили свое название и действительно ли верблюдам нравилось их грызть?

Первый автомобиль в ишуве собрали в 1935 году. Это был Standard Karmel по британской лицензии (концерн Austin-Rover). Но выпустив два десятка машин, компания разорилась. стандард 1935года, Англия.JPG

Standard. 1935 год

Через три года после провозглашения государства инженер Эфраим Илин создал компанию Kaiser Frazer Israel Ltd. (Kfris), получил у американского гиганта Kaiser-Frazer лицензии на сборку легковых Manhattan Delux и Henry J, джипов и пикапов Willys для армии и полиции.

манхэттен делюх 1949_Kaiser.jpg

Manhattan Delux. 1949 год

1280px-1951_Henry_J.jpg

Henry J. 1951 год

Контракты с государством оказались для израильского автопрома огромной поддержкой, как и система оборонных заказов в СССР. Радиофицированные и вооруженные Виллисы долго жили в израильской армии и воевали в Синайской кампании 1956 года, Шестидневной войне 1967 года, Войне Судного дня 1973 года.

5753c2ecafad1_318776b.jpg

Редкое фото. Солдат ЦАХАЛа на джипе. Синайская кампания 1956 года

Еще через год Илин через японскую компанию купил у Renault лицензию на легковые Hino Contessa.

Contessa1300.jpg

Hino Contessa 1300

Помимо госзаказов, правительство считало частный автомобиль роскошью и настаивало на отправке большинства машин на экспорт – как и в СССР того периода.

Kaiser_Frazer_to_Finland.jpg 1952.jpg

Kaiser-Frazer Manhattan отправляются на экспорт из Израиля в Финляндию. 1952 год

Но еще через пять лет Илин был вынужден продать предприятие вместе со всеми лицензиями новому конкуренту – Autocars промышленника Ицхака Шубинского и инженера Ладислава Шнеллера. К выпускаемым лицензионным машинам в Autocars добавились британский Triumph и трехколесный Reliant Regal.

66dbb5db2c5ffeb2902cfed9b68bc5db.jpg

Reliant Regal. 1968 год

В начале 60-х годов Израиль был подвергнут так называемому «арабскому бойкоту», чему-то типа современных «санкций», в том числе крупнейшими мировыми автомобильными компаниями. Чтобы не терять крупных покупателей арабского мира, они прекратили поставки автомобилей в Израиль. Лицензии продавались по-прежнему, а вот двигатели закупались через подставные компании за границей, что сильно напоминает пути закупок компьютеров в Советском Союзе во времена CoCom’а.

Это вызвало потребность разработать машину, сборка которой была бы основана на возможностях маленькой страны. Reliant спроектировал прототип, прибывший в 1958 году. Кузов сделали из стекловолокна – из-за санкций на поставки металла из-за границы и огромных инвестиций, потребных для строительства металлургического производства.

Ради рекламы новой машины Autocars объявил конкурс на ее название с денежным призом в 500 израильских фунтов (валюта, которая предшествовала новому израильскому шекелю).

Реклама в газете Haaretz, 1959.jpg

Autocars объявил конкурс на звание первого израильского автомобиля. Реклама в газете Haaretz, 1959 год

Кажется, вся страна хотела участвовать в историческом наречении именем первого израильского автомобиля. В хайфский офис Autocars прислали свои варианты многие тысячи участников, а лично пришло больше двух тысяч.

Как и многие в Израиле, студент Йосеф Шув, недавно женившийся и живший в Реховоте, увидел объявление в газете. Озарение настигло его в ванной. «Я сказал себе: сейчас или никогда, – вспоминает он, – и сразу подумал о названиях исторических мест. Израильская машина должна быть названа в честь израильского места. Сусита – древний город к востоку от Галилейского моря, и я сразу понял, что это необычно».

Название включает в себя еврейское слово «сус» – лошадь. Древнее название города на греческом языке Hippos означает то же самое. Так что для машины это оказалось очень подходящим.

640px-Sussita_-_Aerial_photography_April_2017.jpg

Аэрофотоснимок археологических раскопок в Сусите. Фото: Майкл Айзенберг, 2017 год

В последнюю неделю 1959 года Шуву сообщили, что «Сусита» выбрана из многих тысяч. Но Шув был не одинок в своем озарении. Еще шестеро предложили то же самое. Поэтому руководство Autocars провело лотерею, и именно здесь в игру вступила удача Шува. Эта сумма для новобрачного оказалась большим подарком.

Это был не конец отношений Шува с Суситой. Он настоял на том, чтобы самому увидеть завод и посмотреть, как сошла с конвейера первая массовая машина. Позже он осуществил еще одну мечту, когда по большой скидке от Autocars купил свою первую Суситу. Она вскоре попала в аварию. К счастью, сам Шув не пострадал.

Столкновение Суситы и Рено, Champion Field Road, Рамат-Ган, вероятно, 1964.jpg

Авария с участием первой Суситы Шувов. Снято в Рамат-Гане. 1964 год.

Новый автомобильный энтузиаст использовал страховые деньги, чтобы купить вторую Суситу.

יוסף-שוב_סוסיתא-3-768x561.jpg

Вторая Сусита. Снято в 1968 году во дворе дома семьи Шувов в Ганей-Ам. Сара Шув за рулем. Фото: Йосеф Шув

Позже он обменял ее на третью – на этот раз универсал.

יוסף-שוב_סוסיתא-6.jpg

Третья Сусита, перевозящая герберы, 1972. Фото: Йосеф Шув.

Когда в 1972 году семья переехала в Соединенные Штаты на год, Йосеф расстался со своей Суситой навсегда.

Sabra-GT-Coupe-Autocars-Co.-Ltd.jpg

Автозавод в Хайфе. Autocars Sabra CN-coupe был результатом партнерства Reliant и Autocars в целях создания спортивного автомобиля для выхода на американский рынок. 1960-е годы

Между войнами 1967 и 1973 годов страна несла военные расходы. Была прекращена практика госзаказов, и в 1971 году Autocar обанкротился, был продан и стал Rom Carmel Industries. Только в 1977 году они частично восстановили выпуск Сусит. Но всего на четыре года.

После войны Судного дня «арабский бойкот» рассосался. Международные автогиганты вернулись на израильский рынок. Это убило израильский автопром. К середине 80-ых израильские производители сдались. Но они смогли выжить, опять вернувшись в оборону и начав производить специальные автомобили.

Помимо наречения Суситы, тогдашнему студенту удалось еще кое-чего достичь. Доктор Йосеф Шув – мировой эксперт и селекционер цветов герберов, за свою работу он получил премию Министерства сельского хозяйства Израиля.

יוסף-שוב_בחממה-בגני-עם_1983-768x1132.jpg

Доктор Йосеф Шув в теплице Ганей Ам, 1983 год

Ранние Суситы имели кузов из стекловолокна, крепившийся к раме деревянным каркасом. Пол частично состоял из фанеры. Это был примитивный продукт, но за счет качественных моторов Triumph и Reliant машины оказались долговечными, и хотя были неэстетичны и непрочны, но легко ремонтировались. Распространился миф, что верблюды находят стекловолокно аппетитным и часто отдирают части автомобиля. Это объясняло, почему в машинах на улицах часто недостает кузовных элементов.

В одном из интервью доктору Шуву задали вопрос, действительно ли первый израильский автомобиль был деликатесом для голодных верблюдов в пустыне? «Этот миф – чепуха», – однозначно ответил он. Как отмеченный наградами эксперт по сельскому хозяйству, он знал, о чем говорил.

Мария Якубович

25 марта, 2021 | Category: Израиль, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  