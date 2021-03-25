Белорусская оппозиция готовится возобновить протесты «Абсурдистская форма искусства»: американские СМИ о фотосессии Путина в тайге » Супруга Навального уехала в Германию Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия улетела в Германию, это произошло накануне, 24 марта, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «По данным собеседника агентства, Юлия Навальная 24 марта улетела из РФ в Германию», — говорится в сообщении. Напомним, в предыдущий раз Навальная покидала пределы России 10 февраля. Тогда она также отправилась в Германию, во Франкфурт- на -Майне. Как сообщали немецкие СМИ, Навальная прибыла в ФРГ с частным визитом.