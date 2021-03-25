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Супруга Навального уехала в Германию

Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия улетела в Германию, это произошло накануне, 24 марта, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«По данным собеседника агентства, Юлия Навальная 24 марта улетела из РФ в Германию», — говорится в сообщении.

Напомним, в предыдущий раз Навальная покидала пределы России 10 февраля. Тогда она также отправилась в Германию, во Франкфурт- на -Майне. Как сообщали немецкие СМИ, Навальная прибыла в ФРГ с частным визитом.

25 марта, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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