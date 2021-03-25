США: «Россия не выполнила своих обязательств в отношении Украины»

ВАШИНГТОН – Заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент в беседе с Украинской службой «Голоса Америки» обсудил ситуацию в Украине и России, а также строительство газопровода «Северный поток – 2».

Следующее интервью, которое состоялось в Госдепартаменте, было отредактировано для ясности и краткости.

«Голос Америки»: «Северный поток – 2» стал серьезной проблемой в отношениях между США и их европейскими партнерами. Госсекретарь Блинкен дал понять, что США выступают против строительства «Северного потока». Что США готовы сделать, если Германия и другие страны продолжат реализацию планов по завершению строительства трубопровода?

Кент: Вчера госсекретарь Блинкен был в Брюсселе, стоял рядом с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и повторил заявление, сделанное на прошлой неделе. Президент Байден и администрация Байдена считают «Северный поток» плохой сделкой. Она плоха для Европы и плоха для наших союзников. Мы считаем, что она в корне противоречит концепции европейской энергетической безопасности. И наш закон обязывает нас принимать меры. Думаю, в этом состоит намерение администрации Байдена.

«Голос Америки»: Так что же готовы сделать США?

Кент: Опять же, закон требует вводить санкции против компаний, которые напрямую связаны с процессом подготовки и планирования трубопровода. Мы собираем информацию и рассматриваем следующие шаги.

«Голос Америки»: Американо-российские отношения являются горячей темой, особенно после доклада спецслужб о российском вмешательстве в выборы в США. Было объявление о специальных санкциях или серьезной реакции на действия России. Чего нам ожидать?

Кент: Мы пока не объявили о пакете ответных мер, но, как указал президент Байден на прошлой неделе, действия России требуют ответа. Так что следите за новостями.

«Голос Америки»: В Украине есть серьезные опасения, что Россия возьмется за Украину в ответ на действия США и даже может пойти на эскалацию на Донбассе. Что готовы сделать США, чтобы ослабить напряженность?

Кент: Мы очень обеспокоены. По сообщениям из открытых источников видно, что происходят различные действия вдоль линии соприкосновения. Новые окопы в районе старого донбасского аэропорта. Думаю, что главное это то, что мы, как и Украина, считаем, что президент Владимир Путин и Россия должны выполнить обязательства, которые взял Путин в феврале 2015 года, шесть лет назад. Должно быть полное прекращение огня, иностранные войска, под которыми подразумеваются российские войска, должны быть отозваны, а Украина должна восстановить контроль над своей суверенной границей. Сегодня, семь лет спустя, Россия не выполнила своих обязательств.

«Голос Америки»: Готовы ли США проявить большую активность на переговорах с Россией в Нормандском формате или других форматах?

Кент: Думаю, вы заметили, что хотя мы формируем нашу команду в Госдепартаменте, у нас пока нет утвержденного заместителя госсекретаря или новых помощников госсекретаря. Когда мы все вакцинируемся и сможем возобновить поездки, вы увидите более активную дипломатическую работу США в этом районе.