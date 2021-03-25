Рита Ора снялась в платье с разрезом без нижнего белья и удивила фанатов

Певица попозировала боком к камере в черном облегающем платье, передняя и задняя часть которого отделены друг от друга и соединяются перекрестной шнуровкой. Из-за высокого разреза видно, что Ора не стала надевать под свой наряд нижнее белье.

«Невозможно быть слишком или недостаточно нарядной в маленьком черном платье», — привела знаменитость цитату дизайнера Карла Лагерфельда в описании поста, который набрал 212 тысяч лайков.

Фанаты Риты Оры оценили ее внешний вид в комментария к публикации. «Боже мой, как же ты красива!», «Вот это платье, смело!», «Дерзкая и завораживающая», «Потрясающая Рита, настоящая королева», — хвалили они.

Известно, что в настоящий момент Рита Ора является одной из ведущих австралийской версии шоу «Голос», съемки которого проходят в Сиднее.