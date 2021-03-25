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«Нужны реформы»: в Госдепе рассказали, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечающий в Госдепе за политику в отношении Европы и Евразии, отмечает, что США готовы поддерживать Украину, но от ее властей нужны правильные действия и реформы

Об этом он рассказал в интервью » Голосу Америки »

«Эта администрация отдает приоритет борьбе с коррупцией и помогает демократиям процветать. Мы считаем, что демократии лучше подходят для решения вызовов 21 века, и это является общим для Украины и американцев», — отметил Кент.

«Поэтому я думаю, что цели понятны. Ожидания украинцев и американцев понятны. Усилия по реформам нужно продолжать и усиливать. Абсолютно важен судебный сектор. То, как украинская власть выйдет из конституционного кризиса, созданного Конституционным судом,  является настоящим вызовом для украинцев «, — сказал он.

«США здесь, чтобы поддержать как партнер. Но если быть точным, то любой закон, который ставит под угрозу независимость организаций, это НАБУ или Национальный банк, не помогает Украине. И международным партнерам — МВФ или США, будет сложно продолжать поддержку, если эти усилия не ведут к необходимым Украине реформам и изменениям «, — подчеркнул представитель Госдепа.

Кент не связывает отсутствие прямых контактов президентов Джозефа Байдена и Владимира Зеленского с предыдущим разговором действующего президента Украины с президентом Дональдом Трампом по делам против Байдена и его сына.

«Администрация Байдена примет правильное решение в интересах США, поэтому я бы не связывал эти две вещи», — сказал дипломат.

Он подтвердил, что доверие важно. По словам Кента, «Байден, будучи вице-президентом, достиг замечательных результатов, пытаясь построить это доверие с украинскими коллегами».

25 марта, 2021 | Tags: , | Category: Новости, США, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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