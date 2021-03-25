Кэри Фукунага поставит экранизацию знаменитого комикса «Токийский призрак»

Автор оригинального киберпанк-проекта Рик Ремендер напишет сценарий.
По данным THR, поставщик «Настоящего детектива» и «Не время умирать» Кэри Фукунага будет работать над фильмом со студией Legendary.
Действие оригинального комикса «Токийский призрак» разворачивается в 2089 году. По сюжету пережившее экологическую катастрофу человечество впало в зависимость от цифровых технологий и виртуального мира, в который все жители Земли стремятся сбежать, скрываясь от реальности.
Главные герои комикса — следящие за порядком на островах Лос-Анджелеса констебли Дебби Дикей и Лед Дент — отправляются на задание в последнюю свободную от технологий страну, Токийскую Нацию Сада.
Фукунага помимо этого занят съёмками мини-сериала Стивена Спилберга и Тома Хэнкса «Хозяева воздуха» для онлайн-кинотеатра Apple TV+.
Сроки по выпуску адаптации «Токийского призрака» неизвестны.
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