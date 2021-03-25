Известное фотоагентство находится на грани банкротства из-за Меган Маркл

Известное фотоагентство Splash News находится на грани банкротства. И немалую роль в этом сыграла 39-летняя Меган Маркл.

Во вторник его президент Эмма Керзон в своем заявлении упомянула два незавершенных судебных процесса, из-за которых у агентства начались финансовые проблемы. Участниками одного из них как раз были герцоги Сассекские.

Керзон отметила, что сейчас много денег уходит на адвокатов, чтобы оспорить претензии супругов, но Splash News больше не в состоянии нести такую финансовую ношу.

Напомним, что в прошлом году Меган Маркл и принц Гарри подали в суд на Splash News за то, что его фотографы сделали снимки полуторагодовалого сына пары Арчи во время его прогулки с мамой в Ванкувере. Агентство также провело фото- и видеосъемку их дома в Канаде (там они жили до переезда в США). Супруги назвали это вторжением в их частную жизнь и были вынуждены переехать. Снимки стали достоянием общественности и попали в СМИ. Несмотря на то что агентство тогда принесло извинения супругам и пообещало выплатить компенсацию, Меган и Гарри решили довести дело до суда.

Суд встал на сторону герцогов и их иск удовлетворил. Такой же иск против дочерней компании фотоагентства Splash US продолжает рассматриваться в британской судебной системе. По словам Керзон, дело оказалось слишком дорогим для компании, чтобы отстаивать свои права и оплачивать услуги адвокатов, так что, вероятно, и на этот раз суд вынесет решение в пользу супругов.