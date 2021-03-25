Ирина Шейк поделилась архивным фото, сделанным в начале ее модельной карьеры

Если 35-летняя Ирина Шейк не гуляет по Нью-Йорку, значит, занята более важными делами. Например, разбором собственных фотоархивов.

Сегодня модель поделилась с подписчиками снимком, сделанным в 2006 году, когда ей было 20 лет. На нем будущая звезда мира моды позирует в купальнике телесного оттенка. У подписчиков Ирины фото вызвало настоящий фурор — в комментариях звезду осыпают комплиментами.

Ирина Шейк

Королева!

С каждым годом все прекраснее!

Огонь!

— восхищаются они.

Многие отметили, что за эти годы фигура Ирины практически не изменилась, и, если сравнивать архивное фото с современными, едва ли можно найти между ними отличия.

Шейк изредка балует своих поклонников ностальгическими постами и показывает фотографии, сделанные еще во время ее жизни в России: эти минутки ретро неизменно вызывают интерес у публики.