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Хелен Миррен сыграет злодейку в «Шазаме 2»

Хелен Миррен сыграет злодейку в "Шазаме 2"

Актриса присоединилась к сиквелу комедийного дисишного комикса «Шазам!».

Миррен исполнит роль центральной антагонистки, а именно суперзлодейки Гесперы, которая в древнегреческой мифологии является дочерью титанов Атланта и Геспериды. Подробности сюжета пока не разглашаются.

Напомним, в оригинале мальчик-подросток получил от древнего волшебника суперсилу превращаться с помощью магического слова «шазам!» во взрослого супергероя. Режиссером продолжения значится создатель первого фильма Дэвид Ф. Сандберг. Релиз намечен на 2 июня 2023 года.

25 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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