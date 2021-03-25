Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных угрозах

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о военных угрозах, исходящих от России и Китая. Его слова во время выступления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По мнению Блинкена, угрозы видны в разработанных Россией новых военных возможностях и стратегиях. Они якобы были сделаны для того, чтобы «бросать вызов» западным союзам и «подрывать существующий миропорядок».

В частности, госсекретарь обвинил Москву в «агрессии на востоке Украины, наращивании военных сил, масштабных учениях и создании угроз в Балтийском и Черном морях, а также в Восточном Средиземноморье». Кроме того, он заявил о «растущей модернизации ядерных возможностей и использовании химического оружия против своих критиков на территории НАТО» со стороны России.

Касаемо Китая, его военные амбиции «растут год от года», заметил Блинкен. В частности, речь идет об угрозе свободе судоходства, а также о милитаризации Южно-Китайского моря и «атаках на страны в Индо-Тихоокеанском регионе».