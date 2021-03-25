Что посмотреть — 7 фильмов с Джессикой Честейн, которые высоко оценили зрители

Непревзойденная Джессика Честейн празднует 44-летие. По этому случаю предлагаем устроить киновечер с фильмами, в которых сыграла эта замечательная голливудская актриса.

Джессика Честейн – одна из немногих актрис, которая умеет держать зрителя в интриге и удивлять яркими перевоплощениями. Домохозяйка, талантливая юрист, изобретательная бизнесвумен, науковиця или борец за справедливость – кажется, нет роли, которая была бы не под силу этой звездной именинницы. А если не верите – убедитесь благодаря тематической подборке, созданной благадаря оценкам зрителей.

«Интерстеллар»

Год выхода – 2014

Рейтинг IMDb – 8,6

Если вы хотите просмотреть фильм, который заставит вас задуматься над будущим, предлагаем выбрать «Интерстеллар». Эта лента Кристофера Нолана не покидает самые престижные рейтинги, в частности IMDb.

По сюжету, будущее всего человечества оказывается под угрозой, ведь через катаклизмы урожая становится все меньше. Последней надеждой людей на спасение есть команда NASA, которую возглавляет Купер. Главный герой должен найти пригодную для жизни планету в других галактиках. И в этой миссии не последнюю роль играет дочь космонавта Мерф, которую во взрослом возрасте сыграла Джессика Честейн.

Даже самый скучный день можно улучшить идеально подобранным фильмом. А что лучше подойдет к просмотру за кинобокс Lay’s и Peps ? Поэтому не медлите и сделайте этот киновечер незабываемым.

«Опасная игра Слоун»

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 7,5

А вот любители фильмов с неожиданным финалом точно будут в восторге от фильма «Опасная игра Слоун». В центре сюжета окажется талантливая лоббистка Элизабет Слоун. Благодаря хитрости она помогает Конгрессу США принять отдельные законы. И новое дело вращает все имеет право: влиятельный политик стремится поквитаться с Элизабет и уничтожить ее репутацию. Поэтому игра выходит на совершенно другой уровень, а на кону не только важная поправка к конституции, но и будущее главной героини.

До последних минут будет сложно предсказать, чем закончится «Опасная игра Слоун».

«Игра Молли»

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 7,5

Не менее сильной женщиной Джессика Честейн предстает в драме «Игра Молли». Фильм чем-то напоминает «Опасную игру Слоун», и если вы были в восторге от этой ленты, непременно посмотрите и истории о Молли Блум.

По сюжету, бывшая спортсменка вынуждена была устроиться в казино за полученной травмы. Работая с криминальными авторитетами, она поняла: с такими связями, как у нее, можно устроить замечательный бизнес. Поэтому Молли переезжает в Нью-Йорк и организует подпольное казино для богачей. Но именно влиятельные клиенты приводят ее на скамью подсудимых.

«Укрытие»

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 7,4

Лента «Укрытие» показала, что и драматические роли в Джессики Честейн могут быть особенными. Актриса сыграла женщину, которая поддерживает своего мужа и борется за свою семью.

По сюжету, Кертис ЛаФорче начинает видеть сны, в которых его семья сталкивается со смертоносным торнадо. Когда видения становятся слишком правдоподобными, а главный герой уже не может отличить их от реальности, он обращается за помощью к врачам. Параллельно человек строит укрытие, чтобы спасти жену и дочь. Но действительно угроза – зрители увидят в напряженной драме «Укрытие».

«Цель номер один»

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 7,4

Сыграла Джессика Честейн и разумную спецагентку Майю. В фильме «Цель номер один» она получила непростая задача – выследить и уничтожить главаря террористов Усаму Бен Ладена. За эту роль Джессика Честейн получила «Золотой глобус».

«Жена смотрителя зоопарка»

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 7,0

Лента «Жена смотрителя зоопарка» имеет достаточно романтичное название, по которой скрыт мощный сюжет, напоминающий оскароносный «Список Шиндлера». Перед зрителями предстанет обычное супругов, являющихся владельцами Варшавского зоопарка. Во время немецкой оккупации города Антонина и Ян, несмотря на угрозы, спасают людей от смерти, укрывая их в пустых клетках для животных.

«Древо жизни»

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 6,8

А завершить подборку фильмов мы решили лентой «не для всех». «Древо жизни» высоко оценили киноманы, которые любят мистерии и напряженные драмы, одновременно не ценители таких жанров остались не в восторге от просмотра.

Фильм расскажет о Джеке, который уже во взрослом возрасте вспоминает свое детство, не обходя радостные и сложные периоды. Особое внимание авторы уделили образа мамы главного героя, которая выступает полной противоположностью несколько деспотичного отца. Эти роли получили Джессика Честейн и Брэд Питт, которые безупречно сыграли супругов.