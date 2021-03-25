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Члены «бизнес-делегации из Китая» в Крыму оказались оптовиками с рынков Москвы

Власти Крыма заявили, что в регион прибыла «бизнес-делегация из Китая», которой показали местные винодельческие хозяйства и курорты. Однако иностранные гости оказались оптовиками с рынков Москвы.

Как пишет «Медуза», приехавшие 11 марта на полуостров китайцы занимаются торговлей на столичных рынках «Москва» и «Садовод», где часто встречается контрафактная продукция.

При этом крымские СМИ и директор регионального государственного фонда поддержки предпринимательства Владислав Ганжара назвали делегацию официальной. В ее состав входили» заместитель руководителя «Ассоциации российско-китайской дружбы» Чэнь Шаньвэнь, гендиректор Пекинской экспортно-импортной торговой компании «Кай Шэн» Чжао Кай и председатель совета директоров ОАО «Хао Лан» Чэнь Юн». Выяснилось, что все трое давно живут в России.

25 марта, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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