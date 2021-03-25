Белорусская оппозиция готовится возобновить протесты

В Беларуси могут снова начаться протесты оппозиции, которые прекратились в конце 2020 года, пишет «Коммерсант».

На четверг и субботу в стране запланированы массовые акции. В частности, оппозиционные Telegram-каналы призывают 25 марта проводить «дворовые марши и флешмобы» и вывешивать протестную символику. Также предлагается синхронно подать автомобильные сигналы в 18:30 и устроить салют в 21:00.

В субботу, 27 марта, запланированы полномасштабные митинги в разных городах страны. При этом конкретные планы оппозиция намерена объявить только накануне, чтобы не дать властям подготовиться к ответным действиям.