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Белорусская оппозиция готовится возобновить протесты

В Беларуси могут снова начаться протесты оппозиции, которые прекратились в конце 2020 года, пишет «Коммерсант».

На четверг и субботу в стране запланированы массовые акции. В частности, оппозиционные Telegram-каналы призывают 25 марта проводить «дворовые марши и флешмобы» и вывешивать протестную символику. Также предлагается синхронно подать автомобильные сигналы в 18:30 и устроить салют в 21:00.

В субботу, 27 марта, запланированы полномасштабные митинги в разных городах страны. При этом конкретные планы оппозиция намерена объявить только накануне, чтобы не дать властям подготовиться к ответным действиям.

25 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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