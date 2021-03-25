Адвокаты Бритни Спирс просят суд изолировать от дочери ее отца

В сентябре 2019 года отец Бритни Спирс Джейми передал свои опекунские полномочия помощнице — Джоди Монтгомери. По состоянию здоровья он на время решил уйти с этой должности (опекуном своей дочери Бритни он был с 2008 года). С Джоди Бритни отлично поладила и теперь через суд хочет добиться того, чтобы она осталась ее постоянным опекуном.

Как сообщает издание People, 39-летняя звезда попросила уволить своего отца Джейми с поста ее постоянного опекуна, а вместо него назначить на эту должность Джоди Монтгомери. Ее обязанности включают в себя наем работников и охраны, общение с медицинскими сотрудниками от имени Бритни, а также просмотр запретительных приказов, которые могут понадобиться звезде. Монтгомери также имеет право ограничивать визит тех, кто посещает Бритни, за исключением ее адвокатов.

Прошлым летом Бритни также подала в суд документы, в которых говорилось, что она решительно против того, чтобы отец был ее единственным опекуном по финансовым вопросам. Осенью было принято решение разделить обязанности между Джейми и трастовым фондом Bessemer Trust Company.

Адвокаты отца звезды при этом настаивают, что Бритни находится со своим отцом в прекрасных отношениях и не возражает против того, чтобы он оставался ее опекуном.

В начале пандемии они провели время вместе с другими членами семьи в Луизиане. Бритни и Джейми вместе ездили в дальние поездки. Они играли и работали в семейном саду. Каждый вечер Джейми готовил местную еду, которую семья ела вместе. За все это время Бритни никогда не говорила отцу таких слов. Она никогда не просила его отойти в сторону, — отмечала адвокат Джейми Спирса Вивиан Торин.

Бритни Спирс с отцом ДжеймиСама Бритни при этом ни разу публично не комментировала судебные разбирательства со своим отцом — инсайдеры говорят, что пока она к этому не готова.